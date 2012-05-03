香港重惩失职保荐机构 大陆证监会何时亮剑

* 香港重惩失职保荐机构

* 吊销牌照兼天价罚款,为有史以来最重

* 中国证监会对保荐机构缺强硬措施

* 中证监会剑锋何时指向中介机构

记者 李珊珊/康熙泽

路透香港/北京5月3日电--香港证监会一纸严惩新股发行保荐人的重罚令,震惊两岸投资界.投资人对此杀一儆百之举叫好的同时,亦将目光转向中国证券监管层.提出"偷白菜论"的中证监会主席郭树清,何时宝剑出鞘挥向中介机构?

香港证监会上周以"尽职调查不足及未达标"为由,重罚2009年上市的洪良国际0946.HK国际保荐人--兆丰资本,罚款4,200万港元并吊销其牌照,创下香港有史以来对於IPO案的最重处分.而IPO造假公司洪良国际在上市後仅三个多月,就被香港证监会以招股书"载有重大虚假或误导性资料"而勒令停牌至今,其相关资产约9.97亿港元亦被冻结.

反观同样是在新股发行中造假的A股公司云南绿大地生物科技(002200.SZ),这宗被云南检察院斥为"持续造假时间长,犯罪性质恶劣,社会危害严重"的欺诈发行股票案,至今相关的保荐人和会计师事务所等中介人并未受到处罚.公司所涉的"欺诈发行股票罪"、"违规披露重要信息罪"、"伪造金融票证罪"、以及"故意销毁会计凭证罪"等案将於下周一在昆明中级法院审理,但其股票仍在交易中,而且周四还赫然收於5%的涨停板水平.

"在追究保荐机构责任问题上,中国证监会一直都缺少强硬措施",市场咨询机构清科研究中心研究员张琦说.

她表示,"新出台的创业板退市制度也只是增加了对以前年度财报的追溯调整权力...没有涉及对造假人、第三方中介机构,包括会计师、律师、保荐人都有一个怎样的相应惩罚措施,所以政策的制度还不是很严格."

去年底接任证监会主席的郭树清,曾在一场论坛中抛出"小偷偷一颗白菜都会遭到大家谴责,但有人成千成万地从股民口袋掏钱,却往往不被发觉".尽管此言是针对内幕交易,然而市场认为,资本市场任何造假及欺诈行为都应以此为概念.

中国证监会五一假期期间亦下发通知,在新股发行体制方面,明确提及将对包装及粉饰业绩加大惩处力度.

新任主席对於整顿资本市场的企图溢于言表,然而,鸡蛋再密也有缝,若要吓阻资本市场恶意造假行为,与其口头一再要求上市公司及中介机构共同承担责任,不如"鞭子落下",更为有效.

**向谁亮剑?**

在香港IPO中造假的洪良国际,是一家化纤布料生产商,造假事件被揭出後,香港廉政公署就相关招股程序介入调查,香港法院亦曾起诉IPO案核数师毕马威一名员工.香港证监会并寻求法院作出命令,安排将公司上市筹得的资金,归还予那些曾在首次公开招股时认购公司新股的投资者,以及那些在公司上市後曾购入其股份的投资者.

洪良国际的上市保荐人兆丰资本,隶属於台湾兆丰金控(2886.TW).知情人士对路透表示,原先证监会拟罚款的数额更狠,达到近1.3亿港元,经律师介入後才最终确定为4,200万港元.

而在2007年上市的A股绿大地,市值约18.6亿元人民币,因2004-2009年间虚增资产及收入遭到法院起诉.保荐人联合证券(现改名为华泰联合证券)在上市保荐书中声明推荐该股票上市交易,并承担相关保荐责任.而签署上市财务审核报告的是位於深圳的鹏城会计师事务所,负责审阅了绿大地2004年至2007年1-6月的财务报表.

在证监会的公开资料上,并未找到对於联合证券或鹏城会计事务所的相关处分资料.而涉及法院诉讼的绿大地,股票仍如常交易,周四收报12.34元人民币,距离招股价16.49元人民币不远.

在绿大地最近出炉的2011年报中,山东正源和信会计师事务所为其出具了保留意见的审计报告.

根据证监会相关上市办法,对上市违规情况情节特别严重者,撤销其保荐代表人资格,甚至暂停保荐机构资格三个月.

"中国这个市场中,取消一个大型券商的保荐资格,那可能马上就面临来自各方面的压力...各种关系,都令吊销保荐牌照这样的事情在国内实现困难重重",一位不愿具名的投行人士指出.

数据显示,截至去年底,保荐人制度实行7年以来,证监会共对保荐机构和保荐代表人进行了56次监管措施.针对保荐机构的共有5次,包括2次谈话提醒、一次3个月内不受理保荐业务及两次出具警示函.针对保荐代表人的总计51次,同样多以警示、谈话提醒、出具警示函、监管谈话为主,并对平安证券两名保荐人因保荐项目涉嫌造假处以撤销保荐代表人资格的重罚.

内地一家大型律师事务所人士认为,内地部份券商有国企背景,短期内要看到像是香港般的惩罚力度,可能性不大.

"国内投资券商有两类,一种是背景硬的,另一种是小券商,你罚他们也罚不出什麽事情,"该名熟悉A股及香港IPO市场的律师说,"监管部门处罚力度肯定会愈来愈强,但强到像洪良一样,短期间看不到这种可能."

不过,一位不愿具名的业内分析人士则稍显乐观,他认为,相对前任证监会主席偏谨慎的做事风格,现任证监会主席郭树清的改革步伐更大.

"郭树清更提倡大刀阔斧的去改革,但是最後改革的效果这个还不好说",他说.

**重惩兆丰资本祭旗**

今年以来,多家在香港上市的中国民企纷纷传出核数师辞任或是延迟年报公告,亦有数家去年上市新股发布获利盈警,令市场对於中国民企财报的不信任感渐深.2010年上市的中国童装业者博士蛙(1698.HK)称审计师对"财报中普遍出现的事项感到担忧"因而辞任,消息传出後,博士蛙股份暴泻逾四成後停牌迄今.

去年挟着"奢侈品"热潮上市的二手名牌店米兰站(1150.HK),则在上周发布获利预警称,由今年首三月业绩审阅,预估至6月30日止的中期纯利同比将大幅减少,主因首季消费情绪低迷以及销售、租金等经营开支增加.该股去年5月上市时,受到投资者热情追捧,创下2千多倍超额认购倍数.

行业人士指出,上市新股业绩"变脸",或因大环境变动.然而,部份也与中介机构与客户之间的利益纠葛,令其未能在上市过程善尽职责有关.

"在国内想上市的公司很多,券商也很多...券商在公司刚开始接触,作出比较夸大的承诺,作了承诺收不回来,自然就会爆底."上海一家律师事务所人士说.

上述不愿具名的律师指出,比起香港,大陆的保荐机构在推动公司上市时,更专注的是在如何让证监会审批通过,同业竞争下,券商在尽职调查等IPO职责上,仍有欠缺.

"window dressing(美化帐面)和cheating(欺骗)只有一线之隔,"香港灵狮证券董事总经理蔺常念说.

他指出,"证监会拿这个兆丰资本祭旗,警告其他保荐人,一定要再多负点责任".对於大陆市场来说,"参与IPO专业人士、作保荐都有责任,他们收这麽多钱...不处理对中国IPO特别地不好."

上周甫于香港H股挂牌的海通证券(600837.SS)(6837.HK)去年在推荐道明光学(002632.SZ)上市时,曾出过将另一家上市公司姚记扑克(002605.SZ)的推荐结论误植在道明光学招股书上的"糗事".

"民企挂牌之後列盈警、变脸....证监会已经开始很注意",国信证券董事总经理梁健昌说,"有(处分)的话,对保荐机构压力是不一样,估计会提高quality."

根据凤凰新媒体(FENG.N)旗下凤凰网在网上作的一项调查,接受调查的395人次中,有65.1%称不会再申购华泰联合证券 承销的新股.在"怎样才能有效监管IPO市场"一题中,47.6%选择加大各利益链的惩罪力度.

"绿大地这样的造假如果不严惩,会有更多的红大地、黑大地冒出来",一位资深基金经理说. (完)