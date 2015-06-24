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路透中文国际短讯 | 2015年 6月 24日 星期三 16:08 BJT

上半年上海和香港摘下全球IPO前两位--德勤

专业服务机构德勤周三称，随着中国A股新股上市提速，今年上半年上海与香港分别摘下全球IPO冠亚位置，力压美国纽约证券交易所。据德勤的统计，今年1-6月上海市场共有79支新股上市集资1,290亿港元，香港46家企业上市集资1,275亿港元，纽交所37支新股集资1,034亿港元。第四及第五位分别是马德里及伦敦。路透

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