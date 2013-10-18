和黄与长实出售上海陆家嘴一商业项目 套现11.55亿美元

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透香港10月18日 - 亚洲首富李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔0013.HK周五宣布，将以现金总代价5.775亿美元（约44.78亿港元）出售一项位于上海浦东陆家嘴兴建中的商业发展项目，预计将因此录得约18.39亿港元的收益。
和黄的声明称，出售的物业为公司与母公司长江实业(0001.HK)各持50%股权。于此项交易中，和黄与长实将以同等作价悉数出售相关持股。
出售该项目仍套现有关投资的大好机会，并拟将所得资金用作一般营运资金。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。