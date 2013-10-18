和黄与长实出售上海陆家嘴一商业项目 套现11.55亿美元

路透香港10月18日 - 亚洲首富李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔0013.HK周五宣布，将以现金总代价5.775亿美元（约44.78亿港元）出售一项位于上海浦东陆家嘴兴建中的商业发展项目，预计将因此录得约18.39亿港元的收益。

和黄的声明称，出售的物业为公司与母公司长江实业(0001.HK)各持50%股权。于此项交易中，和黄与长实将以同等作价悉数出售相关持股。

出售该项目仍套现有关投资的大好机会，并拟将所得资金用作一般营运资金。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。