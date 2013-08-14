香港《经济日报》：上海自贸区提速 港要知危知机

（8月14日社评）

上海自由贸易区拟年内挂牌，近年经济增速居全国下游的上海，有强烈需要藉自贸区翻身，加上总理李克强亦有政治与经济推动意愿，上海自贸区发展速度与规模实不容小觑。对此香港应抱平常心，在竞争中开拓合作空间。

上海自贸区的发展速度与规模不容低估，原因有二。其一，上海需要强烈。近年上海的经济龙头光环渐失色，其经济增长自2009年起连续4年跑输全国。其二，中央意愿亦高。总理李克强履新后，随即到上海调研并力挺自贸区，因这符合其政经考量。

中国2001年加入世贸组织，藉对外开放其推升经济的助力经多年后已几失；中国经济若要跨上新台阶，须进一步对外开放，李克强可藉上海自贸区作为大力对外开放贸易、投资的试验田。

港人固关注上海自贸区将对香港的影响，此应有两个观察点。一是上海自贸区若以辐射长三角为主，此与背靠珠三角的香港冲突有限。惟须关注其磁吸效应，会否令更多外资舍珠三角取长三角。二是上海应不止志在发展贸易投资，势藉机吸引更多跨国企业到上海设总部，并推动人民币中心等金融业务，此将与香港的国际金融中心地位形成正面竞争。

近年上海各方面发展，从经济金融以至迪士尼，都触动部分港人神经，忧虑被上海爬头，港人对此应抱平常心，毋须反应过敏。内地开放是必然大势，对上海的竞争有危机感非坏事，但更需要的是自强向前，掌握国策走向，抓紧机遇，促中港并进发展，共享成果。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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