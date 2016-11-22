港交所CEO称深港通有可能于未来一至两周内宣布推出

路透香港11月22日 - 香港交易及结算所（港交所）行政总裁李小加周二称，深港通有可能于未来一至两周内宣布推出。

李小加在香港独立非执行董事协会论坛上并称，本来预计深港通于本月某个周一推出，现时仍在努力之中，可能未来1-2周内会有公告。

市场原本预期深港通本周开通，但李小加上周在深圳出席交易所推介会时称，深港通离正式推出“仍需多几天”时间。（完）