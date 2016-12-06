深港通平稳开局 中长期对香港中小股带来新需求--专家

路透香港12月6日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)首席中国经济学家巴曙松周二称，深港通平稳开局，相信A股与H股价差在一段较长时间内不会消失，反而中长期对香港中小股带来新的投资需求。

他在工银国际投资策略会上说，深港通平稳开局，基本如市场预期，现在香港、深交所和上交所三个市场共同联系，又取消总额度、扩大上市公司范围并引入了保险资金的介入，后续一些中长期市场影响将逐步显现出来，值得跟踪研究。

他指出，沪港通启动两年，国内投资者对香港市场基本有两种策略，刚开通时因为两地市场估值差异，市场以为这个差距肯定会缩小，所以资金方面在做这方面的布局，结果是联通之后这个差距反而一度扩大。

“这告诉我们，即使联通之后，由于投资者群体不一样，上市公司以及监管、交易架构的不一样，这个差异可能在比较长的时间之内还会存在。”他说，“同时，每个市场其实还是以自身波动周期和规律在运行，这个联动之后带来的交易量其实不大，平均大概南下占4.6%左右，北向在0.5-0.9%之间。”

他又指出，过去两年国内投资者对香港投资的侧重点也不一样，沪港通刚开通时国内投资者南下投资最多的是与内地估值差异最大的中型股，投资占比差不多61%，所以沪港通的效果不是很明显。不过这也反映了客观事实，就是有一部分中小型的上市公司长期以来没有得到充分的研究和关注，长期存在折让。

他说，国内投资者有信息优势的行业、企业，但第一年其市场表现没有其预想的出现大幅波动，因此沪港通第二年，投资者改跟国际投行报告买大型金融股，获取了不错的收益回报。

“未来这两种策略可能同时在交替、同时存在。”巴曙松说，“由于香港还有很多上市公司没被研究和覆盖，深港通昨天启动之后，引发新的需求，而这个趋势慢慢的明显。”

据港交所资料，深港通周一开通，首日南下投资港股的成交金额为9.23亿港元，北上投资深圳股票金额26.69亿元人民币。同日沪港通南下成交金额44.27亿港元，北上金额68亿元。

香港首日成交金额最大的深港通股票分别是比亚迪(1211.HK)、中国软件国际(0354.HK)、金风科技(2208.HK)、允升国际(1315.HK)及晨鸣纸业(1812.HK)。

深圳首日成交金额最大的深港通股票为格力电器(000651.SZ)、美的集团(000333.SZ)、海康威视(002415.SZ)、潍柴动力(000338.SZ)及京东方(000725.SZ)。（完）