国务院已批准深港通实施方案 相关准备工作基本就绪--中国政府网

路透北京8月16日 - 中国总理李克强周二在国务院常务会议上明确表示，深港通相关准备工作已基本就绪，国务院已批准深港通实施方案。

中国政府网援引他的话称，启动深港通有利于投资者更好共享内地与香港经济发展成果，深化内地与香港金融合作，巩固和提升香港作为国际金融中心的地位，也有利于进一步发挥深港区位优势，推动内地与香港更紧密合作。

李克强称，在沪港通试点成功基础上推出深港通，标志着中国资本市场在法制化、市场化和国际化方向上又迈出了坚实一步，具有多方面的积极意义。包括资本市场在内的金融业对外开放，是中国整体开放的重要组成部分。

今年政府工作报告中出，要“适时启动深港通”，各方对此普遍期待并寄予厚望。2014年底沪港通试点启动以来，总体运行平稳有序，经受住了市场检验，各方面反应正面，实现了预期目标。

沪港通自2014年11月17日启动，上海证交所和香港联交所建立技术连接，使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票，其中沪股通和港股通额度分别为3,000亿元人民币和2,500亿元，目前已分别使用逾1,300亿元和1,900亿元。（完）