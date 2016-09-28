港交所CEO称深港通日内公布细节 冀11月初给出开通日期

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月28日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁李小加周三称，深港通准备工作处于最后阶段，希望日内公布更多细节，并于11月初给出开通日期。
李小加出席上市仪式活动时向传媒表示，“深港通各项准备工作都在紧锣密鼓，而且都已经逐渐接近尾声，我们可能今天或者是未来一两天将会公布很多细节，让所有券商、我们的会员进行全面的准备。”
中国国务院8月中宣布已批准深港通实施方案。按照工作时间表，8月到11月各方就深港通进行制度和技术准备，包括对现有的监管合作备忘录、投资者教育等安排补充完善，两地交易所和结算公司签署互联互通合作协议，预计深港通将于11月中下旬开通。
深港通不再设总额度限制，每日额度与沪港通现行标准一致，即深股通每日额度130亿元人民币，深港通下的港股通每日额度105亿元人民币。双方可根据运营情况对投资额度进行调整。
深港通下的港股通的股票范围是恒生综合大型股指数的成份股、恒生综合中型股指数的成份股、市值50亿港元及以上的恒生综合小型股指数的成份股，以及香港联交所上市的A+H股公司股票。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。