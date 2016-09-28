港交所CEO称深港通日内公布细节 冀11月初给出开通日期

路透香港9月28日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)行政总裁李小加周三称，深港通准备工作处于最后阶段，希望日内公布更多细节，并于11月初给出开通日期。

李小加出席上市仪式活动时向传媒表示，“深港通各项准备工作都在紧锣密鼓，而且都已经逐渐接近尾声，我们可能今天或者是未来一两天将会公布很多细节，让所有券商、我们的会员进行全面的准备。”

中国国务院8月中宣布已批准深港通实施方案。按照工作时间表，8月到11月各方就深港通进行制度和技术准备，包括对现有的监管合作备忘录、投资者教育等安排补充完善，两地交易所和结算公司签署互联互通合作协议，预计深港通将于11月中下旬开通。

深港通不再设总额度限制，每日额度与沪港通现行标准一致，即深股通每日额度130亿元人民币，深港通下的港股通每日额度105亿元人民币。双方可根据运营情况对投资额度进行调整。

深港通下的港股通的股票范围是恒生综合大型股指数的成份股、恒生综合中型股指数的成份股、市值50亿港元及以上的恒生综合小型股指数的成份股，以及香港联交所上市的A+H股公司股票。（完）