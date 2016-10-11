港交所称与深圳交易所及中国结算就建立深港通订立协议

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月11日 - 香港交易及结算所（港交所）(0388.HK)周二称，与深圳证券交易所及中国证券登记结算公司就建立深港通订立协议，标志着深港通已经进入最后准备阶段。
不过港交所重申，预计香港市场将于11月中下旬作好实施深港通的准备，深港通具体开通时间须待市场准备就绪、并取得中国证监会和香港证监会的批准方能落实。正式启动日期一经批准，将会另行公布。
据港交所提供的新闻稿，出席签约仪式的深交所理事长吴利军表示，“四方协议”的签署，标志着深港通的筹备工作取得新进展，这是下一步加速推进各项准备工作、早日开通深港通的重要前提和基础。
根据该协议，深交所与联交所以及中国结算与香港中央结算将分别平均分享因深港通产生的交易及结算费用，一如现时沪港通下各方分享收入的安排。
中国国务院8月中宣布已批准深港通实施方案。按照工作时间表，8月到11月各方就深港通进行制度和技术准备，包括相关交易结算规则和系统准备完成、获得所有相关的监管批准、市场参与者充分调整其业务和技术系统、所有必需的跨境监管执法合作安排和投资者教育工作，预计深港通将于11月中下旬开通。
港交所行政总裁李小加此前表示，预计11月初公布深港通开通日期。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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