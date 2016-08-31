证监会官员称深港通后续准备将从制度和技术两层面展开

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海8月31日 - 据中国证券报周三报导，中国证监会国际部主任祁斌昨日表示，深港通的后续准备将沿着制度安排和技术准备两个方向展开。技术准备主要包括两地交易所、结算公司和券商层面，还包括投资者教育。
在制度安排方面，证监会将会同有关部委，出台深港通相关文件及配套措施，并与香港证监会就深港通下的跨境监管和执法合作以及投资者保护等进行磋商，对现有的监管合作备忘录、投资者教育等安排补充完善。两地交易所和结算公司也会签署互联互通合作协议。
报导并称，按照深港通工作时间表，8月到11月各方就深港通进行制度和技术准备，预计深港通将于11月中下旬开通。
此前大陆和香港证监会宣布，深港通将和沪港通一起取消交易总额度限制，但保留每日额度。对此，祁斌解释说，取消总额度限制有利于吸引境外长期投资者，也有助于更充分发挥内地与香港股票市场交易互联互通机制的积极作用。
至于保留每日额度的考虑，他表示，从沪港通运行实践来看，每日额度限制对调节跨境资金流动已能起到较充分的作用，完全可以满足投资需求。数据显示，截至上周五（26日），沪股通每日额度平均使用5.97亿元，平均使用率为4.59%；港股通每日额度平均使用7.72亿元，平均使用率为7.36%。
深港通下的深股通每日额度为130亿元人民币；沪港通和深港通下的港股通每日额度由沪深证券交易所分别控制，均为105亿元，互不影响，也不相互调剂。（完）
(发稿 林琦；审校 张喜良)
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