深港通料未来数周宣布推出 将为香港小型股注入动力--汇丰

路透香港8月15日 - 投行汇丰的报告指出，预计深港通可能于未来数周宣布推出，将为香港小型股份注入动力，因此建议投资者从大型股份换马至小型股份。

汇丰香港/中国股票策略师孙瑜在其报告中指出，港股自2月低位反弹超过20%，主要由经沪港通南下的内地资金带动。该行认为现在是换马至香港小型股份的时机，因为过去14个月大型股份表现好于小型股份达40个百分点。估计将于未来数周宣布推出的深港通将为小型股注入动力，因深圳股民对小型股投资兴趣较大。

报告认为，过去一个月恒生小型股指数成分股平均每日成交金额较过去三个月平均值高出9%，反映出市场气氛和交投正在改善。同期恒生大型股指数的平均每日成交金额则减少9%。

报告指出，恒生小型股指数现价相当于12个月预测市盈率12.4倍，较恒生大型股指数、中国的中小板和创业板分别有27%、62%及72%。以股息收益率计，恒生小型股指数达3.5%的慷慨水平，也高于中小板的0.6%及创业板的0.3%。

选股方面，报告推介9只在过去三个月的平均每日成交金额超过100万美元，且为汇丰“买入”名单的股份，分别是上海石化(0338.HK)、金风科技(2208.HK)、金隅股份(2009.HK)、复星医药(2196.HK)、香港宽频(1310.HK)、特步国际(1368.HK)、京能清洁能源(0579.HK)、中国动向(3818.HK)以及巨腾国际(3336.HK)。（完）