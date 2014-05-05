香港附近海域发生撞船事故 中国货船沉没

路透香港5月5日 -香港海事处称，中国籍货船“中兴2”周一在香港附近海域与一艘大型集装箱货轮相撞后沉没，船上11名船员失踪。

香港是全球最繁忙的海上航运枢纽之一，但很少发生严重事故。

海事处一名发言人称，散货船“中兴2”与马绍尔籍集装箱船MOLMotivator在蒲台岛西南两海里附近相撞，“中兴2”沉没。

“‘中兴2’在相撞后似已沉没，据报告船上有12名船员，”该发言人表示。“其中一人被附近的渔船救起，”该发言人称。据悉，“中兴2”上的其余11名船员失踪。

该发言人称，因这起事故发生在香港水域以外，广东省搜救中心负责协调救援活动。

香港的海上搜救中心也在为救援提供帮助，并派出一架直升机、多艘水警船和消防船参与救援。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。