香港附近海域发生撞船事故 中国货船沉没

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透香港5月5日 -香港海事处称，中国籍货船“中兴2”周一在香港附近海域与一艘大型集装箱货轮相撞后沉没，船上11名船员失踪。
香港是全球最繁忙的海上航运枢纽之一，但很少发生严重事故。
海事处一名发言人称，散货船“中兴2”与马绍尔籍集装箱船MOLMotivator在蒲台岛西南两海里附近相撞，“中兴2”沉没。
“‘中兴2’在相撞后似已沉没，据报告船上有12名船员，”该发言人表示。“其中一人被附近的渔船救起，”该发言人称。据悉，“中兴2”上的其余11名船员失踪。
该发言人称，因这起事故发生在香港水域以外，广东省搜救中心负责协调救援活动。
香港的海上搜救中心也在为救援提供帮助，并派出一架直升机、多艘水警船和消防船参与救援。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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