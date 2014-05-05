香港附近海域发生撞船事故 中国货船沉没

中国债市动态：月末资金吃紧期现货弱势震荡，回购利率开盘走高小掀波澜
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港5月5日 - 香港海事处称，中国籍货船“中兴2”周一在香港附近海域与一艘大型集装箱货轮相撞后沉没，船上11名船员失踪。
香港是全球最繁忙的海上航运枢纽之一，但很少发生严重事故。
海事处一名发言人称，散货船“中兴2”与马绍尔籍集装箱船MOL Motivator在蒲台岛西南两海里附近相撞，“中兴2”沉没。
“‘中兴2’在相撞后似已沉没，据报告船上有12名船员，”该发言人表示。“其中一人被附近的渔船救起，”该发言人称。据悉，“中兴2”上的其余11名船员失踪。
该发言人称，因这起事故发生在香港水域以外，广东省搜救中心负责协调救援活动。
香港的海上搜救中心也在为救援提供帮助，并派出一架直升机、多艘水警船和消防船参与救援。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透上海4月28日 - 中国银行间债市周五早盘现券震荡偏弱，国债期货亦小幅走跌。交易人士表示，月末资金面愈发收紧，主要质押式回购利率早间开盘价跳涨，部分机构猜测逆回购利率调升预期，一度令市场神经紧张，但最终有惊无险，现券情绪虽暂平复，但严监管下后市预期仍显谨慎。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 20
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