香港华林船舶将在深圳前海开设办事处

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港1月17日 - 在香港写字楼租金飙升之际，拥有110历史的香港华林船舶(Wallem Group)将在深圳前海区开设一间办事处。华林船舶是全球五大船舶管理企业之一。

除利用前海作为开发中国船务市场的跳板外，华林船舶还看中这里相对低廉的租金。这里的租金仅为香港的四分之一，而车程只有一小时。

华林船舶船务管理部门执行主管Jim Nelson表示：“如同香港多数其他服务供应商一样，我们的利润微薄。”

他在华林船舶总部接受路透采访时表示：“我们不能继续让租金侵蚀我们的利润了，我们被挤压得所剩无几了。”

华林船舶将于6月前在前海区开设一间办事处，管理从深圳港进出的船只，届时将会有11名工作人员。

华林船舶于1903年在上海建立，随后于1925年开始在香港经营，目前在20个国家拥有办事处。

Nelson表示：“香港的租金很贵，我们不认为这种局面会在短期内改变。香港正想进办法促使一些企业远离香港。”（完）