香港华林船舶将在深圳前海开设办事处

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港1月17日 - 在香港写字楼租金飙升之际，拥有110历史的香港华林船舶(Wallem Group)将在深圳前海区开设一间办事处。华林船舶是全球五大船舶管理企业之一。
除利用前海作为开发中国船务市场的跳板外，华林船舶还看中这里相对低廉的租金。这里的租金仅为香港的四分之一，而车程只有一小时。
华林船舶船务管理部门执行主管Jim Nelson表示：“如同香港多数其他服务供应商一样，我们的利润微薄。”
他在华林船舶总部接受路透采访时表示：“我们不能继续让租金侵蚀我们的利润了，我们被挤压得所剩无几了。”
华林船舶将于6月前在前海区开设一间办事处，管理从深圳港进出的船只，届时将会有11名工作人员。
华林船舶于1903年在上海建立，随后于1925年开始在香港经营，目前在20个国家拥有办事处。
Nelson表示：“香港的租金很贵，我们不认为这种局面会在短期内改变。香港正想进办法促使一些企业远离香港。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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