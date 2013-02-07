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寰宇花絮 | 2013年 2月 7日 星期四 15:24 BJT

风水大师预测蛇年金融市场将上涨

路透香港2月7日（记者 Grace Li） - 风水大师称，随着乐观情绪上升，蛇年金融市场将走高，不过灾难风险和亚洲领土纠纷亦隐现。

蛇年五行多火，火能带来能量；也多水，水能调和火较为负面的特性。

“我们将看到很多正能量，大家会对经济复苏更有信心，”风水大师卢恒立（Raymond Lo）说道，并指出过去几年缺火，引发金融困境和末日猜测。

“股市已经上涨。马年火更强，这意味着较长期复苏可能非常坚固，将持续数年。”

另外一名风水大师Lai Hon-fai认为，前景更加光明的马年可能进一步提振恒生指数。

“恒生指数在蛇年底将达到24,000-25,000点，高出现在水平，”Lai Hon-fai说道。周四上午恒生指数报23,214.40点。

“与水相关的股票将涨势良好，包括银行、金融、贸易、船运、旅游甚至博彩板块。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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