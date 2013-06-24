律师：中间人转告港府立场 称斯诺登应离开香港

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透香港6月24日 - 美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登在香港的代表律师何俊仁周一称，一位声称代表香港政府的中间人告诉斯诺登应该离开香港。
何俊仁对记者称，几天前斯诺登与他联系过，斯诺登寻求向港府确认他是否可以自由离开香港。
何俊仁表示，后来一个声称代表香港政府的人向斯诺登方面表示，斯诺登可以自由离开香港，并且应该离开。
何俊仁指出，这种做法通过不完全合法的途径，由一个身份不完全明朗的人告诉斯诺登港府希望他离开香港，这是非常不寻常的。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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