律师：中间人转告港府立场 称斯诺登应离开香港

6月22日在香港一家购物中心拍到的电视屏幕中播放的斯诺登被美国政府指控报道。 REUTERS/Bobby Yip

路透香港6月24日 - 美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登在香港的代表律师何俊仁周一称，一位声称代表香港政府的中间人告诉斯诺登应该离开香港。

何俊仁对记者称，几天前斯诺登与他联系过，斯诺登寻求向港府确认他是否可以自由离开香港。

何俊仁表示，后来一个声称代表香港政府的人向斯诺登方面表示，斯诺登可以自由离开香港，并且应该离开。

何俊仁指出，这种做法通过不完全合法的途径，由一个身份不完全明朗的人告诉斯诺登港府希望他离开香港，这是非常不寻常的。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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