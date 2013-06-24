律师：中间人转告港府立场 称斯诺登应离开香港

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港6月24日 - 美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登在香港的代表律师何俊仁周一称，一位声称代表香港政府的中间人告诉斯诺登应该离开香港。
何俊仁对记者称，几天前斯诺登与他联系过，斯诺登寻求向港府确认他是否可以自由离开香港。
何俊仁表示，后来一个声称代表香港政府的人向斯诺登方面表示，斯诺登可以自由离开香港，并且应该离开。
何俊仁指出，这种做法通过不完全合法的途径，由一个身份不完全明朗的人告诉斯诺登港府希望他离开香港，这是非常不寻常的。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
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