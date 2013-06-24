律师：中间人转告港府立场 称斯诺登应离开香港

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港6月24日 - 美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登在香港的代表律师何俊仁周一称，一位声称代表香港政府的中间人告诉斯诺登应该离开香港。

何俊仁对记者称，几天前斯诺登与他联系过，斯诺登寻求向港府确认他是否可以自由离开香港。

何俊仁表示，后来一个声称代表香港政府的人向斯诺登方面表示，斯诺登可以自由离开香港，并且应该离开。

何俊仁指出，这种做法通过不完全合法的途径，由一个身份不完全明朗的人告诉斯诺登港府希望他离开香港，这是非常不寻常的。(完)

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。