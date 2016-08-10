长江证券拟分拆长江国际金融在香港联交所上市

路透上海8月10日 - 中国中型券商长江证券股份有限公司(000783.SZ)周二晚公告称，拟分拆孙公司长江证券国际金融集团公司在香港联交所上市，计划发行股数为扩大后总股本的25%（未考虑超额配售）。

公告称，根据香港联交所上市的惯例，长江证券控股子公司长江证券控股（香港）将以长江国际金融为上市主体，开展上市前相关重组工作。具体做法为：长江证券香港先在英属维尔京群岛设立长江国际，再由长江国际在开曼群岛设立长江国际金融。

长证国际金融将受让长江香港目前持有的各附属业务公司股权，包括证券经纪、期货经纪、资产管理、投资银行等境外证券业务，长江国际金融将分别发行一定数量的新股给长江国际和三个小股东作为对价，此番重组后长江证券将间接持有长江国际金融64.2%股权。

另外，在上市前，长江国际金融拟通过向管理层和核心员工发行新股方式，实施员工持股计划，员工合计持股比例不超过上市前总股本的10%。

长证国际金融本次境外上市募集资金用于增加长证国际金融资本金、补充营运资金，扩大业务规模，提升长证国际金融的市场竞争力和抗风险能力。

长江证券于2011年设立长江证券香港，2014年后者增资并引入三家战略投资者。去年长江证券香港实现净利561.05万元人民币。

长江证券周二收报10.63元，过去一个月累计下跌6%。（完）