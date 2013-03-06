香港《星岛日报》：迈上小康之路 大陆反贪壮志待酬

（3月6日社评）

总理温家宝在全国人大会议厅内发表他最后一份《政府工作报告》，会议厅外各方正为香港的「限奶令」议论得沸沸扬扬。内地人士在香港市场抢购奶粉，成为温家宝主政十年成绩的侧面写照。

奶粉风波反映了内地人对国产奶粉安全缺乏信心，宁愿以连香港人都嫌贵的价钱买外国奶粉，即使只占全国人口一小部分，已经足以构成庞大的消费市场。这股庞大的消费力，不止见于奶粉，而是广及林林总总的货品和服务，反映内地百姓财富愈来愈多。

另一方面，奶粉事件同时反映国民财力增长背后的道德缺失。内地至今食品安全丑闻仍然接二连三，由地沟油到变种鸡，反映不少个人和机构生财不依正道，监管机制未能够充分发挥作用。

这种忙于求成创富、罔顾其他人所付代价的作风，不限于一些食品工业，更出现在粗放型经济发展产生的环境代价，北京的有毒阴霾，对当年标榜绿色京奥，是很大的讽刺。此外，楼价和蜗居的对比，成为现届政府深以为忧的隐患。

中国幅员辽阔，人口繁多，要处理的问题多如牛毛。从根本上说，任何改革及提升人民生活水平的计划，先要有足够的物质基础，过去十年内地在经济上的飞跃发展，步向小康，为逐一解决各种社会民生弊病提供了条件。

内地推行改革，现时公认去到「深水区」，要深化改革触动方方面面的庞大既得利益集团。现在温家宝任期届满，未完成的重大使命，就要留给接任人迎难而上。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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