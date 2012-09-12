香港《星岛日报》：保钓船出海与否加倍敏感

中国A股重回牛市 沪综指目标价上调至4400点--摩根士丹利
路透北京2月16日 - 美国大型银行--摩根士丹利近日发表蓝皮书指出，将中国股市沪综指目标价上调至4,400点，去年底预估为3,000点；以人民币计算，回报率较目前水平将增长38%左右。鉴于中国房地产市场的调控将更加严格，预计中国国内资金将回流股市。
（9月12日社评）
日本政府把钓鱼岛国有化,引起中国强烈反弹,把两国外交关系推至低谷.中国官方透过公布钓岛领海基线来宣示主权,并且派出海洋监测船巡航;日本官员担心擦枪走火.
钓鱼台列屿主权谁属,是中日之间未解的结.民间每隔一段时间就有宣示主权的行动,但两国政府都保持克制,暂不改变现状.今次日本政府的购岛行为,打破了这种默契.日本政府购岛,客观现实都是收归国有,大步改变钓岛现状.中方不但口头上不承认购岛的法律效力,还需要在行动上进一步宣示主权.
今次日本政府国有化钓岛走前了一步,中国政府相应亦走前一步,中央气象台把这一带海域天气,纳入国内城市天气预报,更重要是公布钓鱼岛及其附属岛屿的领海基线,并且开展常态化监视监测,海军有权驱赶擅闯领海的外国船只,国防部表明保留采取相应措施的权利.
过去中国派出海洋监测船到钓岛一带海域,都克制不进入离岸12海里界线,避免与日本海上保安船只正面冲突.现在两只海监船已经到达这一带海域,大家关注会否有进一步行动.
在这紧张形势下,香港保钓船酝酿再度出海,由於海面可能同时有中日船艇,保钓船所激发的互动将与以往大不相同.究竟北京今次会默许以至鼓励民间保钓,还是不欲宣示行动成为擦枪走火的导火线,大家可以从保钓号能否出海看到端倪.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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