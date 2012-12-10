香港《星岛日报》：中国城镇化为内需引擎加油

摩根士丹利预计未来两年人民币兑美元贬值速度将放缓 今年底至7.3
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。
（12月10日社评）
中央以推动城镇化作为国家在8年内全面小康的重要策略,专家估计平均每年可以拉动4万亿元人民币投资,港沪股市上星期闻风先动,热炒建材和内房等城镇化概念股.城镇化带来的商机,绝不止于基本设施需求.
中国经济朝向先进国家的路向发展,当中与西方先进社会的差距,成为未来急起直追的庞大发展潜力.以服务业为例,现时在发达国家中占经济总量7成,在中国则只占4成多.西方发达国家逾7成人口居於城镇,中国只有5成,真正城镇化比率因而只有3成半左右.以4成的提升空间来计算,有5亿多农民工可以进城落户.研究显示城市人口的消费是农村的2.7-3倍,会带来庞大的消费商机,有力推动经济.
现时众多农民工没有城市户口,住在城市却享受不到城市人的福利,包括医疗保障和子女教育等,居住环境恶劣,形成一个问题多多的低下层. 让他们入籍有助减轻社会不稳定的负面因素,同时转化成一股促进消费、拉动投资的正面力量.
李克强近日表明,要有序推进农业转移人口市民化,户籍改革呼之欲出.城镇政府是按照户籍人口来发展各种基本配套和福利规划,日後长居城市的农民工能够入籍,当局不但要增加住屋等硬件基建,还要在教育、医疗、康乐文化等各方面,作出配套安排.
这对地方政府会是庞大挑战,过去不少城市是靠卖地养政,发展倾向粗放型,要赔上重大的环境污染代价.做好城镇化,需要可持续发展的创富安居思维.港人应要把握机遇,作为投资参考外,还要找出配合国策互惠互利的地方.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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