香港《星岛日报》：废劳教是完善法治第一步

中国首季债转股规模2380亿元 煤炭钢铁行业为主--法国外贸银行
路透香港4月7日 - 法国外贸银行（Natixis）周五发表报告称，中国债转股持续发酵，今年首季已达2,380亿元人民币，煤炭和钢铁行业仍是主力，而建筑和运输业的个案持续增加；目标企业未来将延展至其他高杠杆行业，例如铁路和造船业。
（1月8日社评）
中央新班子上场,计划在年内取消实施了半个世纪的劳动教养制度,展示改进法治的决心.在完善法治之路途上,当局仍有很多道路要走.
中共中央政法委员会书记孟建柱,昨日在全国政法工作视像会议上公布,正研究报请人大常委会批准,今年停用劳教制度.即使在等待批准期间,孟建柱已经要求执法人员,不采取劳教措施对付缠访、闹访等3类上访人士.
不少劳教个案成为网上声讨的对象,近来热议的案件,包括重庆一位村官任建宇,在网上转载批评当时省委书记薄熙来的微博短讯,重庆公安部门指他“颠覆国家政权”,由于不足以定罪,要他接受劳教2年,到薄熙来下台,他才获得释放.任建宇的遭遇只是冰山一角,地方政府与公安滥用劳教制度来维护自己利益.
近年内地社会对劳教制度的不满,不断升温,有法律学者提出这个制度违反宪法.现在中央以“平安建设、法治建设、队伍建设”作为今年政法工作任务,以创造“安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境”,劳教制度成为4项改革工作重点之一.
以劳教对付上访和异见人士,是掩耳盗铃的维稳方式,治标效力有限,遑论可以治本,劳教制度本身更导致更多的冤假错案.要从源头上减少上访,维持社会稳定,需要各级地方政府都能够营造公平正义的法治环境,这牵涉到各级法院的判案水平,以及不受各级权贵干预,判决要获得贯彻执行,这需要进一步的配套改革.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。nL4S0AD0C5
路透香港4月7日 - 法国外贸银行（Natixis）周五发表报告称，中国债转股持续发酵，今年首季已达2,380亿元人民币，煤炭和钢铁行业仍是主力，而建筑和运输业的个案持续增加；目标企业未来将延展至其他高杠杆行业，例如铁路和造船业。
路透上海4月7日 - 国际投行--摩根大通中国首席经济学家朱海斌周五预计，今年中国的资本外流情况虽有改善，但净流出大方向没有改变，预计今年中国外汇储备仍会继续下行，但降幅会小于去年。
路透上海4月7日 - 国际投行摩根士丹利最新报告预计，中国新设立的雄安新区，承接北京的“非首都”功能，将吸引大量投资和人口，预计未来10-20年雄安新区吸纳的投资总量料达1.2-2.4万亿元人民币。