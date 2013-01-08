香港《星岛日报》：废劳教是完善法治第一步

（1月8日社评）

中央新班子上场,计划在年内取消实施了半个世纪的劳动教养制度,展示改进法治的决心.在完善法治之路途上,当局仍有很多道路要走.

中共中央政法委员会书记孟建柱,昨日在全国政法工作视像会议上公布,正研究报请人大常委会批准,今年停用劳教制度.即使在等待批准期间,孟建柱已经要求执法人员,不采取劳教措施对付缠访、闹访等3类上访人士.

不少劳教个案成为网上声讨的对象,近来热议的案件,包括重庆一位村官任建宇,在网上转载批评当时省委书记薄熙来的微博短讯,重庆公安部门指他“颠覆国家政权”,由于不足以定罪,要他接受劳教2年,到薄熙来下台,他才获得释放.任建宇的遭遇只是冰山一角,地方政府与公安滥用劳教制度来维护自己利益.

近年内地社会对劳教制度的不满,不断升温,有法律学者提出这个制度违反宪法.现在中央以“平安建设、法治建设、队伍建设”作为今年政法工作任务,以创造“安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境”,劳教制度成为4项改革工作重点之一.

以劳教对付上访和异见人士,是掩耳盗铃的维稳方式,治标效力有限,遑论可以治本,劳教制度本身更导致更多的冤假错案.要从源头上减少上访,维持社会稳定,需要各级地方政府都能够营造公平正义的法治环境,这牵涉到各级法院的判案水平,以及不受各级权贵干预,判决要获得贯彻执行,这需要进一步的配套改革.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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