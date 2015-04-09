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货币新闻 | 2015年 4月 9日 星期四 09:50 BJT

香港股市：恒指大幅开高近3%，市场预期大陆套利资金涌入

有迹象显示，面对监管面支持，内地投资者人对港股的兴趣激增，他们积极涌入港股，冀望凭借两个市场之间的巨大估值缺口 套利。

港股通（北水南下） 周三首次出现单日105亿元人民币额度用罄的情况。港股通及沪股通（南水北上） 今天的成交额共计299亿元人民币，亦打破去年11月7日首日开通的139亿元人民币的纪录。 (完) (编译 徐文焰/许娜；审校 杜明霞/李爽)

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