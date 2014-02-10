香港国企股已超卖 未来有望现短暂但温和反弹--美银美林

调查：日本基金经理4月将整体股票配比调高至39.1%
路透东京4月28日 - 日本基金经理4月调高整体股票配比，因企业获利强劲、且全球经济前景转好，帮助抵消了对地缘政治局势的担忧。
路透香港2月10日 -投资银行美银美林周一发表报告称，香港恒生国企指数.HSCE短期看来已属超卖，但预期随着上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）回落，以及投资者憧憬3月初举行的中国两会或有利好政策消息，市场未来几周/几月可能出现短暂而温和的反弹，涨幅约10%。
该投行建议欲把握这波反弹的投资者可买入综合金融、IT、保险和石油类股份。不过，美银美林相信，中期而言熊市趋势确立，长线投资者应继续采取防守性部署。
报告称，自去年12月初以来恒生国企指数已回调近20%，技术上看来已出现短期超卖。于2月4日H股14天相对强弱指数（RSI）跌至30以下，所有国企指数成份股于2月4-5日均跌穿其50天移动平均线。
在资金流向方面，2月5日当周自新兴市场流出的股票基金达65亿美元，为连续15周流出并是有纪录以来最长的资金流出时期。目前国企指数的平均市盈率只为5.6倍，市账率0.9倍，亦接近纪录低点。美银美林预期，因短期内市场不会出现信贷紧缩，故相信市场反弹的机会较高。
该投行表示，在环球金融海啸及国企指数于2010年11月见顶后，市场出现了三次主要的反弹，平均每次维持五个月，反弹幅度约37%。高风险系数板块跑赢大市，电讯和必需品板块则跑输大市。基于技术性和基本因素的考虑，该行预期假如下一轮市场出现反弹，综合金融、IT、保险和石油类股份将会表现较佳。(完)
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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