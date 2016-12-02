香港与瑞士就基金互认安排签署谅解备忘录

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透香港12月2日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周五称，已与瑞士金融市场监管局签署《关于瑞士与香港基金及资产管理人互认安排的谅解备忘录》，允许合资格的瑞士及香港公募基金透过简化的审核程序，在对方市场销售。
证监会的新闻稿并称，该备忘录亦就跨境销售公募基金建立信息互换、定期沟通及监管合作的框架。
证监会主席唐家成表示，“这项举措开创先河，让香港本地基金首次能够直接销售予欧洲单一市场的公众投资者，彰显着香港锐意发展成为国际资产管理中心的决心。”
互认安排涵盖的基金类别，包括一般股票基金、债券基金及混合基金、联接基金、基金中的基金或单位投资组合管理基金、货币市场／现金管理基金、指数基金、结构性基金、投资于金融衍生工具的基金以及跟踪指数交易所买卖基金。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
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