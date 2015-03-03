香港裁缝技师青黄不接 微薄收入致年轻人入行寥寥

(本文由路透中文网编译提供)

记者 郭经伟

路透香港2月27日 - 美国前总统克林顿光顾过这里，伦敦市长约翰逊（Boris Johnson）也来过。对许多游客来说，即便他们不是美国前总统，如果不从香港的家族式裁缝店里入手一套定制西服，他们的香港之行也算不上完美。

随着世界各地的消费者开始寻找定制服装，让自己区别于穿普通成衣的普罗大众，以质量和快速交付闻名的香港裁缝业本应可以让香港拥有更多优势。

然而，香港当地裁缝行业却濒临消失，来自中国内地等低价制衣中心的竞争使得这个行业数十年来饱受投资不足之苦。香港也无法享有伦敦萨维尔街和意大利米兰的高端品牌。

香港老一代裁缝也许是最后一批从业者了：年深月累的苛刻艰苦训练，到头来却只有微薄报酬，年轻一代对这个行业望而却步。

65岁的张运新是香港中环一家定制裁缝店Bonham Strand里八位裁缝中相对年轻的一位。

“当我们退休之后，没人来接替这个生意，”张说道。“当裁缝谋生不容易。”

这个职业薪水不高，裁缝每月收入约为10,000港币（1,290美元），是工资中位数的一半。

港府在预算中承诺投入5亿港币（6,450万美元）提振香港的时尚行业，包括推广当地的设计师和品牌，但裁缝们却要自谋出路。

“这对裁缝行业毫无帮助，” 在Bonham Strand当学徒的24岁的Yally Yan说道。“只有靠我们自己才能重振这个行业。”

定制服装需求还算旺盛。只不过大部分订单来自海外，繁忙的企业高管们通过电话或网络下单。

10年前，三周便可取到新衣，现在因熟练裁缝紧缺，交付时间延长到了12周。

香港的定制西服起价约600美元，不到萨维尔街或者米兰入门级西服的一半。这两家欧洲时装中心通过专注于高端客户、品牌塑造以及将营收投回到裁缝培训项目中，成功重振了一度衰弱的产业。

香港政府拨款的制衣业训练局提供一项兼职男士西装裁缝基础课程，学费14,000港币（1,805美元），约相当于学徒裁缝两个月的薪水。

常客们称，技艺高超的裁缝紧缺可能正是香港裁缝业吸引人才所需要的，这可以提高价格，并吸引年轻一代加入这个行业。

“高级裁缝的收费将上升，”Lifestyleasia.com董事总经理Sebastian Svensson说道，其时他正在尖沙咀东的购物街区量西服。

“希望供需关系可以推动这个行业向前发展。”（完）