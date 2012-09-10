香港《文汇报》：揪出香港“反国教”行动背後黑手

今年人民币兑美元料在7.0附近 担忧美国制裁大贬机率低--法巴
路透台北2月14日 - 法国巴黎银行周二表示，为避免美国总统特朗普将中国列为货币操纵国，今年人民币大幅贬值的机会将不复存在，因此将去年底预测人民币兑美元贬至7.4的目标值，修正至7.0附近。
9月10日社评
今届立法会选举,突然爆发一场所谓反国教行动,“港版四人帮”陈方安生、黎智英、李柱铭、陈日君及反对派的头面人物全部赤膊上阵,上演了一场利用反国教进行选举操作的大戏.只有揪出反国教背後的黑手,才能够让人们更加看清反对派反国教的选举操作,如何误导和恐吓市民,分化香港社会,挑动两地对立,严重扭曲选情,违反港人根本利益,对香港造成深远祸害.
在这次立法会选举中,陈方安生陪同民主党何俊仁和涂谨申报名参选时,就宣布反对派的选举策略就是反国教.接下来,所有反对派参选团队都以反国教为选举主题. “反国教大联盟”包围政府总部和接力绝食後,黎智英、李柱铭、陈日君多次到政府总部外向绝食集会人士煽风点火,呼吁他们要作长期斗争准备.黎智英更与郑经翰一起在电台鼓吹反国教及为反对派候选人催票.
反对派反国教的选举操作,其一连串大型示威抗争行动,特别是绝食占领政府总部的行动,有组织、有设备、有资源,涉及庞大金钱.舆论纷纷质疑,钱从何而来?背後的金主是谁?曾有Foxy文件透露,黎智英的巨额政治献金,主要对象包括陈方安生、陈日君、公民党、民主党等.由於黎智英政治献金的关键人物是美国共和党香港支部主席,透露政治献金极可能来自美国.反国教选举操作所需的巨额资金来自何处,也值得关注. (A05)
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