李嘉诚选择欧洲为主战场的启示

* 和黄部署出售或减持多项香港资产

* 加息步伐渐行渐近，料为减债作准备

* 欧洲经济谷底反弹，或是价值投资好时机

* 虽否认撤资仍惹揣测

记者/雷美珍 梁慧仪

路透香港10月8日 - 白手起家的亚洲首富李嘉诚，由在香港生产塑胶花起步，到现时掌控市值达千亿港元、业务遍及52个国家的商业王国，其一举一动自然是投资界的风向标。

历年来“李超人”每逢出席长实(0001.HK)、和黄系的业绩发布会及股东会时，不管当时系内有没有任何“动作”，都不时被记者问到会否减少在香港投资或撤资。而他的答案也一直是“不”。

但自今年3月底旗下香港国际货柜码头爆发工潮后，李嘉诚即转趋低调，并一改过往做法，集团股东周年大会及中期业绩发布全部不设记者会。其后，和黄0013.HK放售香港资产的消息陆续传出，这亦令到李嘉诚“撤资”香港的揣测似乎有了“依据”。

和黄目前正放售香港市占率第二的百佳超级市场，估计可套现200-300亿港元，并分拆电能实业(0006.HK)旗下香港电灯业务，拟将在港灯的持股比例由100%降至30-49.9%。此外，市场还传闻和黄可能于明年分拆零售旗舰屈臣氏。市场估计，上述出售/分拆倘落实可筹资逾千亿港元。

但和黄发言人指出，分拆纯粹是商业决定，不应视之为撤资。而李嘉诚此前也对媒体澄清集团没有计划撤资，也绝对不会迁册。

“撤资的说法被传媒放大，长和系整个集团尤其是和黄的负债不少，利率向上对公司带来不少压力...（在投资者眼中）近期连串动作目的在于去杠杆化（de-leveraging）。”以立投资管理有限公司董事总经理林少阳称。

投资界认为，和黄这次打响算盘，重整资产分布，除了为未来增长铺路，也为整个集团在迎接利率上升周期作好准备。

**减债迎接利率上升周期**

此前和黄董事总经理霍建宁确认，出售/减持资产动作纯粹是资产负债表课题（balance sheet exercise）。

李嘉诚上月中接受部份香港传媒采访时也提到，面对看不清的世界危机，尤其是美国减少买债后的投资环境更难测，经营要很小心，集团“一定要全面减负债”。

据和黄年报，集团于2013-15年到期的债务总额达到1,267亿港元，而2015年将是还债的高峰期。

投资界业内人士认为，只要和黄出售百佳，表里减债目标不难实现，然和黄旗下联营公司近年以复杂的股权架构收购海外资产，可能导致部分债务被隐藏，加上这些表外负债，整个集团实际负债水平应该更高，故减债的迫切性更大。

而分拆屈臣氏上市仅是一旦出售百佳触礁的后备方案，因为屈臣氏在欧洲布局多年并打下紥实基础，和黄不会轻易割爱，但为了减债，分拆零售的可行性较高。

据瑞银分析师的估计，如果屈臣氏上市集资高至780亿港元，可以令和黄的负债比率下降至20-25%，今年中为约30%。

瑞士最大私人银行宝盛的中国及香港市场证券分析师黄兆麟称，预期香港股市因两大板块地产和银行缺乏催化剂，但就看好以海外业务为主的和黄，并认为寻求出售百佳以及潜在分拆屈臣氏，这样的资产周转对公司具有正面作用。

**欧洲的机会**

和黄一方面拟售香港资产和减债，但同时集团继续在海外奋进。今年以来，集团先后透过旗下公司收购爱尔兰O2电讯业务、收购荷兰最大之废物转化能源公司AVR、收购Enviro Waste以开拓新西兰废物管理基建业务等。

对于业务早已全球化的和黄来说，欧洲才是其主战场，以今年上半年的收入计，欧洲占比达43%，加拿大（主要是赫斯基能源(HSE.TO)）占15%，香港和内地分别占15%和11%；以EBITDA（除息、税、折旧及摊销前盈利）计，欧洲占35%、加拿大占18%、香港和内地分别占15%和13%。

香港科技大学商学院惠理投资研究中心副主任梁新表示，欧洲经济已在谷底，最坏的时间已经过去，所以会提供很多的投资机会。

“当欧洲经济由谷底走出来时，如手上有资金，（市场）有好多便宜的资产，是物色价值投资的好机会”，他说。

反观，香港的经济虽然仍在增长，但速度已见减缓，加上市场发展成熟，一些行业更已较为饱和，未来不会有太大的增长空间。

“香港的人口增长缓慢，现时人口增长主要由国内和专业移民带动，但情况并不理想。人口增幅低时令某些行业的发展空间受限，例如能源、民生消费等行业都不会有太大的增长空间。”梁新表示。

**撤资香港疑云**

香港2017年将进行特首选举,整个社会气氛将愈来愈趋向于政治化。以立投资公司的林少阳称，这样的气氛可能对利润管制协议谈判增添压力。

因而，和黄有意减持香港电灯，除了考虑到利率上升周期对公用事业的负面影响之外，或多或少也需考虑与政府谈判利润管制协议时将面对的重重阻力。

另一方面，香港近年的贫富悬殊问题愈来愈严重，这也导致近年社会部份人士出现“仇富”情绪。

作为亚洲最富有的人，李嘉诚所投资的业务涉猎多个市民大众的生活领域，包括房地产、电力、超市零售、电讯、港口等。尤其过去几年香港的楼价飞涨，地产商兴建“发水楼”，“屏风楼”以达“赚到尽”等受到批评。此外，今年3月底和黄旗下香港国际货柜码头爆发长达40天的工潮，虽然最后达成加薪方案，但结果仍可谓两败俱伤。

李嘉诚今年初在长和系业绩发布会后表示，约在25年前，他已发觉有些人可能会妒忌，或有其他原因不太高兴。

“那时我便决定，香港的业务会一直发展，如有不喜欢或反对声音，便往外多作投资。”他说。

“香港投资有困难，虽然做好多对香港有益的事，但每多做一样，就会有人认为多一样生意是李嘉诚的，我不想这样。”他曾这样说。（完）

(审校 屈桂娟)

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