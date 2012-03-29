版本:
中国
国际财经 | 2012年 3月 29日 星期四 17:46 BJT

李嘉诚：不会完全退出对Facebook的投资

路透香港3月29日电---香港企业大亨李嘉诚周四表示，当Facebook上市时，他名下私人基金会售股套现，至少会拿回本金。

李嘉诚在记者招待上表示，该基金不会完全退出对Facebook的投资，其他部分会长期持有。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐