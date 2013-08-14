台风“尤特”向香港及华南沿海地区逼近

路透香港8月13日 - 台风“尤特”离开菲律宾后，周三正在向香港和大陆南部沿海地区逼近。“尤特”给菲律宾带来严重损失，至少有六人遇难。

香港天文台周三早些时候将热带气旋警告级别提高至八号东南烈风或暴风信号。

香港一些地区出现强降雨，最高风速达到每小时122公里，香港国际机场部分航班取消。

“尤特”预计不会直接吹袭香港，而是向广东西部接近澳门的地区和海南岛移动。

如果周三上午9点时仍为八号东南烈风或暴风信号，香港联交所至少在今日部分时段将关闭。

据新华社报道，截至周二晚些时候，海南三亚和海口机场滞留乘客已经超过3,000人。

台风“尤特”到来时，预计会在一些沿海地区掀起超过10米高的海浪，部分火车和船舶暂停营运。

“尤特”是今年吹袭菲律宾的最强台风，在该国部分地区引发山体滑坡和洪水，造成当地电力供应和通讯中断，3万多户家庭被迫撤离。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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