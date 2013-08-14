台风“尤特”向香港及华南沿海地区逼近

中国经济：雄安新区将制定全新住房政策，严禁大规模开发房地产--新华
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港8月13日 - 台风“尤特”离开菲律宾后，周三正在向香港和大陆南部沿海地区逼近。“尤特”给菲律宾带来严重损失，至少有六人遇难。
香港天文台周三早些时候将热带气旋警告级别提高至八号东南烈风或暴风信号。
香港一些地区出现强降雨，最高风速达到每小时122公里，香港国际机场部分航班取消。
“尤特”预计不会直接吹袭香港，而是向广东西部接近澳门的地区和海南岛移动。
如果周三上午9点时仍为八号东南烈风或暴风信号，香港联交所至少在今日部分时段将关闭。
据新华社报道，截至周二晚些时候，海南三亚和海口机场滞留乘客已经超过3,000人。
台风“尤特”到来时，预计会在一些沿海地区掀起超过10米高的海浪，部分火车和船舶暂停营运。
“尤特”是今年吹袭菲律宾的最强台风，在该国部分地区引发山体滑坡和洪水，造成当地电力供应和通讯中断，3万多户家庭被迫撤离。（完）
路透北京4月14日 - 新华社周四晚间报导称，中国雄安新区将制定全新的住房政策，严禁大规模开发房地产；并引述京津冀专家咨询委员会专家指出，新区将探索全新的房地产改革道路，控制房地产价格，保障民众住房需求。
路透悉尼4月14日 - 沪铜周五小涨，但仍徘徊在年内最低点附近，因地缘政治紧张局势加剧抑制风险胃纳。伦敦市场周五因复活节休市。 0114 GMT，沪铜 涨0.5%至每吨46,290元人民币(6,722美元)，周四则曾跌至45,520元，为1月4日以来的最低水平。沪铜周线料将第二周收跌，跌幅或为1.5%。 伦敦金属交易所(LME)因复活节休市，将于下周二恢复交易。LME期铜周四收涨1.1%。 中国外交部长王毅周四表示，武力不能解决朝鲜半岛的问题，他认为 有机会恢复谈判。中国一家颇具影响力的报纸敦促朝鲜暂停核计划，以换 取中国的保护。 美国周四晚些时候向阿富汗东部地区投放大型炸弹，加剧不确定性。 得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应 等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远 超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局 。 美国上周初请失业金人数意外减少
路透华盛顿4月13日 - 美国五角大厦周四对美国国家广播公司(NBC)有关可能对朝鲜(北韩)采取先发制人行动的报导不予置评，称政策规定国防部不能讨论未来的军事行动，“也不能公开推测可能出现的情况”。