台风妮妲导致香港大部分地区关闭 逾150航班取消

路透香港8月2日 - 台风妮妲周二横扫香港，导致香港大部分地区被关闭，强风导致上百个航班被取消，地势低洼地区也收到洪水预警。

妮妲为香港今年的首个大台风，强风时速超过100千米(62英里)，当局在香港时间上午5点20(2120GMT)发布黄色暴雨警告。

香港机场管理局称，有超过150个航班被取消，国泰航空和港龙航空宣布所有航班暂停运行，最早要到下午2点(0600GMT)才会恢复。

数以千计的乘客在机场滞留，约有325个航班料将修改时间。

香港天文台在正午之后不久将八号风球信号改为三号风球信号，随后香港的渡轮，有轨电车和巴士服务在下午逐步恢复。

香港交易所，包括沪港通和衍生品市场今天剩余时间将暂停交易。

香港金银业贸易场周二上午暂停交易。

自周一晚间发布八号台风信号以来，许多人提前下班，街道基本上空荡荡的，店铺关门。

香港天文台称，台风＂妮妲＂已经逐渐移入内陆，台风中心出现减弱迹象。

广东省的部分地区公司关门，工厂停工，学校停课，台风横扫广州南部。(完)