香港《经济日报》：美大选激斗 难改政经困局

今年人民币料贬至7.06 因美元受升息等带动升值--渣打银行
路透台北2月23日 - 渣打银行周四表示，国际美元受美联储加息与长期公债殖利率走升推动，预估今年将升值5%，人民币兑美元料贬值3%来到7.06价位，但兑一篮子货币将保持稳定。
（11月7日社评）
美国大选结果今天将揭晓,无论奥巴马抑或罗姆尼胜出,都面对经济与外交困局难扭转的现实,两党政争更势令新总统施政裹足难前.何况双方得票差距或极微,选後恐再陷点票与法律战的泥淖,令美国当前的经济与外交困局都恐难打开新局面.
经济方面,若奥巴马当选,现行政策固得以延续,但亦意味美国经济只能继续缓慢复苏.罗姆尼的经济政策更有如空中楼阁,既要减税,又要削赤,更要振兴美国经济,若然落实,只恐未见其利先见其害.
外交方面,美国最新外交战略,是要从中东抽身,将重心转至亚洲.惟奥巴马与罗姆尼虽同样主张美军在後年撤出阿富汗,但中东反美情绪正升高,宿敌伊朗又坚持强推核计划,盟友以色列则扬言报复,中东地区战云密布,要抽身中东恐属镜花水月,中东泥淖将持续掣肘美国外交.
在此两大局限下,其实谁当选都难为美国真正带来改变.大选後能否如奥巴马今次选举口号般"前进",亦面对两座大山.一是今次大选选情胶着,民调显示两人支持度差距轻微,最终选举结果可能极为接近.败方或要求重新点票以图翻盘,甚至大打法律战,令美国内外政策停摆.二是同时举行的国会选举中,民主党与共和党分别控制参、众议院的格局很可能将持续.行政立法僵局的影响性绝不下于谁当总统,明年1月的财政悬崖便是一大挑战,固国会选举结果亦极关键.
今次美国大选喧闹缤纷,但烟花过後,美国政经困局相信亦难有大变,故今次选举结果恐对美国前景缺乏启示性.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透台北2月23日 - 渣打银行周四表示，国际美元受美联储加息与长期公债殖利率走升推动，预估今年将升值5%，人民币兑美元料贬值3%来到7.06价位，但兑一篮子货币将保持稳定。
近年来，随着电子商务蓬勃发展，中国的移动支付无论是技术还是市场规模都执全球牛耳，据最新报导，2016年中国移动支付规模已是美国的50多倍，而预计到2019年，中国的支付总额将较2015年增长7.4倍，更进一步抛离美国同期的2.6倍增幅；伴随智能手机的普及，移动支付已经遍及内地城乡大街小巷。国际舆论都关注，支付宝、微信等移动支付巨头，会否成为「现金终结者」。
金正男遇刺不足一周，北京宣布禁北韩煤炭进口，此占北韩总出口最少五分之一，对北韩与国际释出强烈信息。北韩桀骜难驯？北京还有力掣肘？事态又会否难脱谈判、破裂的循环呢？