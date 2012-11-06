香港《经济日报》：谁当美总统 中美明争转暗斗

（11月6日社评）

美国大选今晚举行,北京当然关心奥巴马与罗姆尼谁胜出,将如何影响美国对华政策,但相信北京亦了解到两者分别有限,因美国外交服膺国家利益,政党轮替影响不大,重要的是在中国崛起下,美国对华明斗虽减,暗战必增.

奥巴马与罗姆尼一如外界预期,在选战中大打中国牌,指中国抢走美国人饭碗,惟值得注意的是,在最後一次选战辩论中,奥罗二人炮轰中国的火力不单都突然大降,更扬言中美可以是合作夥伴,此与过去总统选战参选人都肆无忌惮抹黑与抨击中国,明显有别.

底因应是中国实力的不断壮大,与美国在经贸、外交的利害日益纠缠、你中有我,令美国政客与背後的金主,不得不顾及中国的反应,在高调抨击中国时须有所节制,更要避免过於煽动民众情绪,令中美关系陷进死胡同.

然而,此只代表美国避免明里对中国逼人太甚,而非真的宽容面对中国,因中国崛起无可避免挑战美国的经济利益、地缘利益,更威胁美国一强独大的国际地位,故美国重返亚洲、围堵中国已经成为国策,不论是奥巴马抑或罗姆尼,此美国外交政策大方针已确立,故连合、借用中国周边国家来滋扰、牵制中国的暗战,只会有增无减.

谁当美国下任总统是国际大事,对中美关系不无影响,但中美关系大局已定,除了续如邓小平所说的,好亦好不到那里、坏亦坏不到那里之外,更已进入明战消减、暗战日增的新阶段.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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