香港6月整体访港旅客按年跌1.9% 终止连三月升势--旅发局

路透香港7月31日 - 香港旅游发展局周一公布，6月整体访港旅客按年下跌1.9%，此前连续三个月回升的势头暂时中断；综合上半年访港旅客则增加2.4%，其中内地旅客升幅2.3%。

6月整体访港旅客为420.3万人次，去年同月为428.6万；其中中国内地旅客占近74%，为309.8万人次，按年减少3.4%，亦是四个月以来首次下跌。

旅发局表示，6月非中国旅客则按年增2.4%，短途及长途地区市场分别升3.6%及2.4%。短途市场当中，旅客增加最多的为印尼及日本，升幅分别31.3%及16.8%。台湾仍为访港旅客量最多的短途市场，月内旅客按年减少7.1%。

长途地区市场方面，6月以英国及美国的旅客增幅最大，分别达5.8%和4.2%。美国为最大的长途地区市场，月内共有10.55万人次来港。

综合上半年，整体旅客及内地旅客分别达2,780.9万及2,089.3万人次。

旅发局表示，6月过夜旅客人次按年增加1.7%，其中中国内地过夜旅客增幅0.6%，非中国内地旅客升3.7%。

6月访港旅客减少对零售业的影响，要待政府周三（8月2日）公布6月零售销售数字才反映出来。香港5月零售业总销货值按年升幅0.5%，受惠访港旅游业相对改善和本地消费需求。（完）

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