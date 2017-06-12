（更正）香港衡量贫富差距指数升至45年来新高 因人口加速老化（6月9日）

路透香港6月9日 - 香港政府周五公布，反映社会贫富差距的坚尼系数(Gini coefficient)在2016年升至0.539，比2011年高0.002；该数字为45年以来最高。

政府统计处在今天发表的《主题性报告：香港的住户收入分布》公布上述数字。政府发言人表示，近年香港人口加速老化，导致非从事经济活动的家庭住户趋升，同时一、二人住户数目日益增加。在这些因素影响下，全港住户按原本住户收入计算的坚尼系数在2016年为0.539，2011年为0.537。

发言人指，由于期间从事经济活动住户的收入差距收窄及政府现金社会福利投放增加，部分抵销了人口及住户成员组合转变的影响，有关的升幅已较过去放缓。

若撇除人口老化导致非从事经济活动的家庭住户增加的影响，2016年从事经济活动的家庭住户（按原本每月住户收入编制）的坚尼系数为0.482，低于2011年的0.489。

政府表示，当局透过税务及以实物形式提供的社会福利政策（包括教育、房屋及医疗）在住户收入再分布上担当日益重要的角色。2016年全港住户按除税及福利转移后住户收入计算的坚尼系数为0.473，较2011年的0.475下降0.002。这些措施合共使坚尼系数在2016年减少0.066，减幅比2011年（跌0.062）及2006年（跌0.058）为大，显示政府的政策有助缩窄收入差距，而力度和成效随时间有所增加。

综合扣除人口老化及住户人数变化的影响后，从事经济活动的住户按人口平均除税及福利转移后住户收入计算的坚尼系数较低，在2016年为0.401，亦显著低于2011年的0.413。

政府发言人表示，坚尼系数只反映住户收入分布，即使已考虑税务及福利转移后的影响，仍未考虑住户拥有的资产，所以未能全面反映某些＂低收入、高资产＂的住户的实际经济状况或生活水平。

坚尼系数将社会收入分配差距划分在0至1之间，系数高于0.4就表示贫富差距出现问题，即数字愈高，贫富差距情况愈严重。

美国几个主要城市--芝加哥、洛杉矶、纽约、三藩市及华盛顿2015年按原本住户收入计算的坚尼系数分别为0.531、0.531、0.551、0.521及0.535。与香港0.539的水平大致相若。（完）

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