香港贫富差距扩大 民众日渐不满

路透香港6月18日电---香港过去几年随着房价上涨贫富差距拉大，而一连串官商勾结丑闻也导致市民日渐不满，让即将卸任的香港特首曾荫权饱受诟病。

根据乐施会（Oxfam），尽管香港高楼林立，豪车遍地，购物商场众多，但该市700万人口中约有十分之一的家庭仍生活在相对贫困中。香港目前是亚洲发达经济体中贫富差距最大的一个。

周一出炉的香港最近五年收入差距数据显示，去年香港的基尼系数（Gini coefficient）为0.537，较2006年的0.533上升。

一些组织将这种情况归咎於即将卸任的特首曾荫权，认为他没有向弱势群体提供更大的支持，并对其住房政策不满。香港房价目前处於全球最高的城市之列。

香港社区组织协会（SOCO）的Sze Lai-shan称：“曾荫权总是把大市场小政府挂在嘴边，但他的放任政策却让贫富差距加剧。”

但香港特区政府却称，他们已采取实施最低工资等措施积极推动扶贫工作，目前已将约40%的政府收入投入到住房、社会福利、教育和医疗等领域。

官员们还强调说，经税收和社会福利调整後的基尼系数实际上自2006年以来一直保持不变。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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