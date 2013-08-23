香港《文汇报》：薄熙来案审讯彰显中国司法透明化

（8月23日社评）

备受关注的薄熙来案昨日公开审理。此案的审判过程通过微博进行直播，审判透明度、公开性为过去罕见，充分满足公众知情权。此案的审理更凸显中央对惩治腐败的决心，彰显依法治国的精神，对所有官员起警示作用，切实回应民众对贪腐问题的关切。

内地近年加强打击贪污腐败，运用司法手段惩处多名贪官污吏。薄熙来贪腐案受到海内外关注，进行微博直播审讯过程，是首例高级官员贪腐案件的微博直播。因为微博直播方便、直接、简洁，传播范围广、互动性强、影响力大，很大程度上满足了公众的知情权，使公众能够第一时间了解案件审理过程。

除了微博直播审讯过程外，主审的法院提前多日对外发布开庭公告，专线专人受理境外媒体及公众谘询和旁听申请，在休庭期间举行通报会，向中外媒体通报当日的庭审情况。这一系列信息公开透明的安排，不仅远超当年陈希同、陈良宇等前政治局委员的审讯情况披露，反映中国政治日益开明进步。

十八大以来，习近平主席多次重申“打大老虎”、铁腕反腐的决心。对薄熙来案件公开审判的意义，就是要表明中央惩治腐败的决心，彰显依法治国的精神。这说明不管职务多高、官衔多大，只要触犯法律都将受到严肃追究和严厉惩处。

有海外媒体将薄熙来案解读为中共的权力斗争，未免刻意误导。薄熙来案的查办和公开审理，向世人宣告中国正向法治社会迈进，中共在打击腐败的同时，高度重视程序公平、公正和公开，世人对中国政治开明化应更有期待，薄熙来案与权力斗争挂钩乃是无稽之谈。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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