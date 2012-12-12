香港《文汇报》：习近平广东调研发出两大讯息

（12月12日社评）

习近平近日到广东调研,释放2大讯息,一是表明新中央领导集体将坚定不移继续推进改革开放.二是表明新中央领导集体将以更大的政治勇气和智慧,勇于突破利益固化的藩篱,深化重要领域改革.习近平此行以身作则,轻车简从,友善亲民,简朴低调,也将促进各级官员上行下效,廉政勤政,清除进一步改革开放的官僚主义阻力.

今年是邓小平南巡讲话20周年,也是中国改革开放34周年.改革开放事关当代中国命运,邓小平南巡为处于改革困惑中的中国确定了必须坚定不移走改革开放之路.20年后,新任总书记习近平的广东之行,表达了新的领导集体在改革开放进入攻坚期和深水区的关键时刻.

改革开放初期,中国的社会结构比较简单,利益诉求比较一致,改革举措容易凝聚人心,改革成果给大家都带来利益.但经过30多年改革开放,中国正处于一个利益关系空前复杂的状态之中,使社会的公平公正受到影响,减弱了社会发展动力.习近平强调,要坚持改革开放正确方向,突破利益固化的藩篱,是中国突破改革攻坚期和深水区的关键所在.

习近平到广东调研,充分体现了尊重实践、尊重创造、尊重人民首创精神,有利于鼓励大胆探索、勇于开拓,聚合各项相关改革协调推进的正能量.同时,习近平是次调研简朴低调,一路上轻车简从,不封路,不鸣警笛,当地也没有迎送,体现新一届领导集体亲民、为民的执政新风,显示中央整治沉顽疾的决心,有利清除进一步改革开放的官僚主义阻力.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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