香港《信报》：购岛增摊牌风险中方反制势升级

（9月12日社评）

日本政府罔顾中国强烈反对,一意孤行落实购买钓鱼岛计划.面对日本咄咄逼人之势,中国宣布钓鱼岛及其附属岛屿领海基点基线,并派遣两艘海监船到钓鱼岛周边海域,因应局势变化宣示主权,对日方的挑衅,作出连串反制升级行动.

清楚看到,日我国有化钓鱼台,形势发展至今,两国通过外交途径解决争端的空间不断收缩,冲突风险也相应升高;中日关系的稳定性也面临建交以来最严峻的倒退考验.

日本政府落实购岛後,中国马上宣布钓鱼岛及其附属岛屿的领海基点基线,从法律上作出反制,展示主权,避免跌落国际法中不作应对措施的默认陷阱,海监亦把海上巡逻执法常态化,此举定增加两国海上冲突的机会.

照形势观察,当前日本的政治风险行为持续冲击中方底线,看情形,也已触及危险的临界点,但双方通过外交途径解决争端的空间,随着日本政府的冒险行为和两国国内民族主义高涨,不断增加障碍,且孳生了愈来愈多无法预测以至不容易回避的风险,同时增加了报复性行为的冲突机会.

基於日本在华投资巨大,经济对中国的依赖性相当高,中国的反制行为也不排除选择经济威慑手段,捏痛日本朝野最担心的死穴,令中日经贸战的可能性增加,风险隐现.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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