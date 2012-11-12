香港《信报》：财政堕崖应可避 市场翻波势难免

（11月12日社评）

奥巴马胜选连任後,“财政悬崖”风险随即显现,发展并未出人意表.目前奥巴马藉选民之力以挫共和党人气势,谋打开僵局,但共和党显然不会轻易就范.相信两党在关键时刻,可望达成短期性妥协方案,避免殃及脆弱的复苏步履,并损及各自的政治资本.

众议院议长博纳日前一再强调,2013年是政府解决财赤、债务和税收制度议题的一年.美国财政部日前亦发出警告,表示政府债务总额将於今年底触及16.4万亿的上限,意味奥巴马随後必须说服国会点头,提高债务上限.

可以看到,避免财政悬崖与再提高债务上限,民主共和两党在今年底及明年初将进行连串角力.基於两党在政府与市场功能上的理念差异,党派之争难以消除,埋身博弈,使政府政策形成的可预测性大打折扣,令市场的不确定性风险持续发酵,干扰运行秩序.

照发展形势看,期待两党衷诚合作并不切实际,但在公众利益权衡下,避免财政“堕崖”对复苏的冲击,此举牵涉社会整体性利益,两党有妥协基础,相信“堕崖”可在有条件下达成短期性急救方案,有限度削减政府开支,并把减税法案延期.至于征税和重大削赤计划,则待明年新一届国会议员就任後再定最终方案.然而,接踵而来提高债务上限的争拗,两党角力不停,恐怕市场树欲静而风不止.也令全球经济复苏蒙上一层阴影.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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