香港《信报》：蒙蒂请辞变局 欧债欲静难定

（12月13日社评）

今年最后一轮欧盟峰会今明2天召开,重点讨论成立欧盟银行业联盟.市场预料欧洲央行可望获得支持,成为欧罗区唯一跨境的银行业监管机构,有效切断银行与主权债务的恶性循环.

峰会举行前夕,意大利总理蒙蒂上周突然宣布请辞,提前离任,国会亦须提前大选,政局迭变,为欧债危机的演化注入新风险变化因素.本周一,意大利10年期国债收益率一度升上4.817%高位,市场反应激烈.到了昨天,10年期国债收益率回落至4.68厘水平,虽然市场冷静下来,但该国政治系统不稳定,

按蒙蒂的声明,当2013年预算法案于议会通过后便提前卸任,预算案预料月底前可获批准,届时议会是否立即解散,并提前在2月间举行大选,取决于总统的决定.照目前情况看,蒙蒂政府的紧缩方针和改革方向能否持续,足以影响欧债危机的局面变化.

蒙蒂下台,专家技术型政府落幕,不仅折射出经济紧缩这一服解决主权债务危机的"苦药",造成社会巨大的阵痛,反过来成为欧债危机解决进程最大的抵制力量.亦突显了意大利政治系统的不稳定性,这种内在结构成为该国当前主权债务危机的巨大风险来源.

在这种形势下,不排除国会大选将产生一个脆弱的多数党派议席政府,使国家推行改革处处受到掣肘,加剧欧盟或欧洲央行与意大利的政策协调矛盾,令市场须要重新评估蒙蒂改革暂时所掩盖的债务风险.

昨天,意大利政府发售65亿欧元的364天期债券,息率为1.456厘,虽反映蒙蒂提前卸任消息经消化后市场情绪暂时平复,但政局迭变对该国经济改革所带来的不确定性风险.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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