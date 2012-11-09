香港《信报》：推动政改肃腐败 生态文明建小康

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
（11月9日社评）
中国十八大召开,北京最高领导层换代在即,行将卸任的中国总书记胡锦涛昨天作开幕报告,呈现出中央为国人所描绘未来10年建成小康的愿景蓝图,预示这个东方大国将继续奏响改革开放的主旋律,朝着复兴之路前行.然而前路荆棘满途,险阻处处,新一届领导人任重道远,备受挑战.
有关政治体制改革,胡锦涛设立了框架界限,一是积极稳妥,二是必须坚持党的领导,三是绝不照搬西方的模式.换言之,中国是欲在实行一党专政的大前提下,在继续压抑异议声音和限制新闻与言论自由的维稳控制下,达致制衡和监督官员的权力滥用,减少贪污腐败,重建民众对政府的信任和信心,但这在世界上并无先例,成效惟拭目而观.
除了政改以外,中央对未来10年的治国理政,也作出导向性的部署,从胡锦涛的报告中,展现五个方面:加快转变经济发展方式,推进政治体制改革,建设社会主义文化强国,改善民生和加强社会建设、推进生态文明建设,即是经济、政治、社会、文化和生态文明的建设"五位一体".这是中国新的表述,值得一提.
生态文明无疑是新的亮点,惟在当前政制之下,地方官员能否公尔忘私,真正落实生态文明建设,还是让人怀疑.新任领导人习近平面对国内外政治经济、主权争端等复杂而深重的矛盾,必须凭藉其沉稳坚毅带领国人越过改革的"深水区",达成小康之梦.
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二○一六年六月，英国在全民公投中选择脱离欧盟；四个多月后，以言论出位见称的富商特朗普爆冷当选美国总统，为全球秩序投下两枚「深水炸弹」。踏入二○一七年，荷兰、法国和德国将先后举行大选，席卷英美的民粹主义浪潮会否令这三个欧罗区核心国家的建制精英饱受挫折，足以决定欧洲一体化命运。
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