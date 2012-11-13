香港《信报》：中美外交新起点 奥巴马访亚开局

（11月13日社评）

美国国务卿希拉里昨天展开亚太之行,先到澳洲,其後合奥巴马总统访问缅甸,再一起出席在柬埔寨举行的东盟峰会.此行既是希拉里卸任前最後一次亚洲之旅,也是奥巴马连任後,以访问东南亚作为外交政策的新阶段性起点,反映了返亚再平衡战略的突出位置.

与此同时,在中日关系陷入危险低潮之际,美日上周宣布达成协议,两国同意就日美防合作指针,展开15年来首次检讨与修订.对於美日强化军事合作、美国加速重建与越南和缅甸等亚洲国家的关系.另外,奥巴马去年11月主持亚太经合组织首脑会议,与8个成员国家就泛太平洋经济战略夥伴关系达成协议框架,将之巩固成为落实返亚战略的有力新据点.

这对制衡中国有连消带打的意味,难免引发中国对美方的战略猜疑.可以说,若然美国将亚洲国家的夥伴关系,打造成为针对中国的合作力量.把增建导弹防御系统的设备,针锋相对地去弱化中国的核威慑力量,则中美关系在奥巴马新一任内,难免有更多敌对的不友善成分,威胁中美关系的稳定性.

照目前发展形势观察,奥巴马在第二任就职之前,对返亚作出更深度介入的战略调整,拓展美缅合作关系,以此作为首任外交工作的结束点,但明显同时也是一个新的阶段性起点.面对美国在区内不断的深度介入,十八大後中国领导人如何面对,显然需要从参与全球治理的角度,因应多边合作与谈判的国际关系变化格局,以集体组织性机制解决国家利益的纷争与重置,包括岛屿主权争端等问题.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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