香港《信报》：拖延插水堕崖 美两党惯性玩火

（12月31日社评）

美国堕入"财政悬崖"危机,在削支增税机制启动在即之际,民主及共和两党迄今依然未能妥协.奥巴马上周五跟国会两党四大领袖举行紧急会议,但两党分歧仍无法化解.照目前形势看,一两天内能够达成协议,希望不大,相信可能通过暂时性方案,并把削支、税率以至调高债限等问题留待明年初新国会就职后再行处置.

通过有限折中的方案,避免明年1月1日插水堕崖,双方也没有理由断然拒绝.换言之,美国"财政悬崖"对金融市场所造成的不确定性冲击,可能再延长1-2个月.

事实上,两党若不鸣金收兵,不仅令各自选民感到厌倦,也令社会内部进一步分化.更重要一点是,不确定性会挫伤目前好转的经济势头,尤其破坏消费信心和楼市复苏基础.基于美国经济的增长结构逾70%来自消费,企业投资和政府支出占比不足30%,因此,美国经济复苏能否持续向好,消费信心足以左右大局,故尽快释除公众对财政"堕崖"的忧虑,看来有一定的迫切性.

事实上,民主及共和两党拖延"堕崖"的时间和空间如今已然不断萎缩.照发展形势看,如无意外,一旦"堕崖"风险的不确定性于一两个月后祛除,美国经济好转步伐可望加速.通过一个有限折中的妥协方案,首先避免"插水式"堕崖,继而将削赤和提高举债上限的分歧容后再论,发展方向看来也相当清晰.延宕"堕崖"所形成的新一轮不确定性,相信会为金融市场带来更烈的躁动情绪,市况更易急遽波动.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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