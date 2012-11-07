香港《信报》：谁主白宫浮沉两大悬念难消

今年人民币料贬至7.06 因美元受升息等带动升值--渣打银行
路透台北2月23日 - 渣打银行周四表示，国际美元受美联储加息与长期公债殖利率走升推动，预估今年将升值5%，人民币兑美元料贬值3%来到7.06价位，但兑一篮子货币将保持稳定。
（11月7日社评）
美国总统大选投票昨天拉开帷幕,投票开始前,奥巴马和罗姆尼的支持率仍旗鼓相当,需要由摇摆选民在最後一刻的投票选择所决定.基於两党总统候选人在理念和政策主张上有显着的差异,因此,不论谁人当选,都会对政治、经济和社会政策产生不同影响.
在竞选期间,罗姆尼主张把前总统布殊的减税计划长期化.降低企业所得税率及取消投资收益税.在赋税问题上,奥巴马则强调向富有阶层开刀,双方僵持不下,意味两党就"财政悬崖"进行妥协的确有不小难度.
照发展形势看,大选後,即将卸任的国会与政府能否在月底达成有关方案,避免明年初启动为数逾6,000亿美元的增税及削减支出计划,看来并不容易,充其量只能协商出拖延问题的期限,把自动削赤机制暂缓.
至于牵动全球金融市场神经的美国货币政策,照一般估计,若奥巴马胜选,目前量化宽松措施可望得以维持,联储局购债计划继续令债券利率处於低水平.一旦罗姆尼入主白宫,他批评贝南奇量化宽松损及美元.抬高油价,并刺激通胀升温风险的三轮QE政策,估计在一定程度上受到弱化,甚至超低利率政策有机会提前结束.
如今无论奥巴马或罗姆尼谁主白宫浮沉,回避"财政悬崖"临头.改变从政府到老百姓"寅吃卯粮"的消费习惯.戳破工人阶级的物业财富幻觉後的经济成果分配政策改革,包括两党在赋税上之争,解决这些难题的对策,恐怕难令金融市场平静.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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