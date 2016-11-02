香港投资者有意趁低吸纳人民币产品 对债券更感兴趣--调查

路透香港11月2日 - 渣打集团(2888.HK)(STAN.L)旗下渣打香港周三发表的调查显示，虽然近一年人民币汇率波动，但香港投资者持有人民币产品的状况变动不大，且有意趁低吸纳人民币投资产品，当中对人民币债券更感兴趣。

该项调查在9月23日至10月3日期间进行，正值人民币正式纳入国际货币基金特别提款权货币篮子，共访问了521位在香港拥有至少一项金融产品的人士。

调查发现，现有人民币产品投资者中有七成人会继续持有，尤其对人民币债券产品更感兴趣。当中现时持有存款或投资产品的受访者预计，未来12个月于投资上的整体资产分布平均增加12%，显示有意趁低吸纳。

＂尽管人民币近期兑美元汇价疲弱，但从7月初起人民币的一篮子价值维持于相对较窄的波幅。我们相信这反映内地没有打算追求新一浪人民币贬值趋势，亦由于内地政府继续关注抑制宏观经济风险及歇止短期内资金外流，我们认为基本因素并不充分支持全面的人民币贬值。＂渣打香港高级经济师刘健恒说。

他指出，人民币成为国际货币基金特别提款权货币对内地来说是一个重要的里程碑，并会为人民币带来长远的支持。

与去年同期相比，人民币资产占整体资产的比例减少2%，特别是定期存款，然而人民币存款仍然是最多银行服务使用者持有的人民币产品，占受访者的43%。在投资产品中，人民币债券最受欢迎，占11%。18-34岁年轻人对人民币债券产品的兴趣亦见增加，高端富裕人士以人民币用作投资的人数则明显比上一年回落14%。

调查发现，虽然短期内投资者对人民币投资前景持审慎乐观态度，很多投资者对中国市场及人民币长远仍抱有信心，过半受访者认为人民币有望收复失地。受访者主要以增加人民币定期存款赚取利息，或趁低吸纳A 股市场股票作中长远投资策略。72%人民币产品投资者均认为投资组合应该包括人民币/中国市场产品，以分散风险。（完）