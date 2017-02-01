香港去年经济增长料达1.5%或以上 通胀大致受控--官员

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港2月1日 - 香港财经事务及库务局局长陈家强周三称，预计2016年香港经济增长达到1.5%或以上，符合政府此前预测，而通胀压力大致受控。
陈家强出席香港交易所(0388.HK)新春首个交易日开市仪式时指出，香港去年第四季经济大致平稳，预期2016年全年经济增长应该可以达到预测的1.5%或以上，全年基本通胀率预测2.3%，通胀压力大致受控。
“展望鸡年，美国利率有上升趋势，港元利率有机会随美元利率上升，资金流向亦可能突然转变，我们必须继续保持警觉。”他说。
他并称，环球市场不乏不稳定因素，但相信香港有足够的经验和机制处理这些变数。
美国总统特朗普及其一名高级经济顾问此前对德国、日本和中国连番开火，为汇市增添波动。稍早美元指数下跌0.85%，1月跌幅达2.6%，为去年3月以来最差单月表现。
陈家强指出，美元指数近期轻微下跌，这是因为早前大幅上升；特朗普的经济及其他方面的政策都可能会带来很多不同的影响，今年市场可能会因此而较为波动。
“我相信基本局面是美国今年会加息，这有利美汇停留在较高水平，当然现时大家可能关注特朗普所提出的政策能否达成，这方面令到市场目前有一些不明朗因素”,他说。
受外围股市影响，港股恒生指数.HSI春节假期后首个交易日收低近0.4%，盘初一度跌逾1%，之后逐渐回稳。（完）
(记者 雷美珍；审校 屈桂娟)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。