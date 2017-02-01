香港去年经济增长料达1.5%或以上 通胀大致受控--官员

路透香港2月1日 - 香港财经事务及库务局局长陈家强周三称，预计2016年香港经济增长达到1.5%或以上，符合政府此前预测，而通胀压力大致受控。

陈家强出席香港交易所(0388.HK)新春首个交易日开市仪式时指出，香港去年第四季经济大致平稳，预期2016年全年经济增长应该可以达到预测的1.5%或以上，全年基本通胀率预测2.3%，通胀压力大致受控。

“展望鸡年，美国利率有上升趋势，港元利率有机会随美元利率上升，资金流向亦可能突然转变，我们必须继续保持警觉。”他说。

他并称，环球市场不乏不稳定因素，但相信香港有足够的经验和机制处理这些变数。

美国总统特朗普及其一名高级经济顾问此前对德国、日本和中国连番开火，为汇市增添波动。稍早美元指数下跌0.85%，1月跌幅达2.6%，为去年3月以来最差单月表现。

陈家强指出，美元指数近期轻微下跌，这是因为早前大幅上升；特朗普的经济及其他方面的政策都可能会带来很多不同的影响，今年市场可能会因此而较为波动。

“我相信基本局面是美国今年会加息，这有利美汇停留在较高水平，当然现时大家可能关注特朗普所提出的政策能否达成，这方面令到市场目前有一些不明朗因素”,他说。

受外围股市影响，港股恒生指数.HSI春节假期后首个交易日收低近0.4%，盘初一度跌逾1%，之后逐渐回稳。（完）