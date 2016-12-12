香港财政司司长曾俊华已提出请辞 料备战竞选下届特首

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路透香港12月12日 - 香港政府周一确认，财政司司长曾俊华已向行政长官梁振英请辞，并将自明日起开始休假。外界普遍预期，曾俊华稍后将会宣布参选明年3月举行的特首选举。

行政长官办公室的声明称，梁振英今天收到曾俊华的请辞，并已呈交中央政府。曾俊华将明日起开始休假，期间财经事务及库务局局长陈家强会署任财政司司长职务。

梁振英上周五宣布因家庭原因，将不会竞选连任下届特首，令社会感到意外。被外界视为下任特首大热人选之一的曾俊华，此前已表态正积极考虑参选特首，而他在周日发表的网志撰文，回顾其担任财政司司长九年半期间所写过网志的一些点滴，并引述其首篇网志其中一句：＂只要有你们继续与我同行，又何惧前路新挑战？＂而这句＂前路新挑战＂，更被认其竞选特首之意呼之欲出。

曾俊华1982年11月加入政府，曾先后服务不同政府部门岗位，并由2007年7月起出任财政司司长，当时的特首为曾荫权，其后政府换届，他亦过渡至梁振英政府。

曾俊华的潜在对手还有担任政府第二把交椅的政务司司长林郑月娥。虽然林郑月娥亦一直被视为下任特首的人选之一，但她此前曾多次表示，有意在明年政府换届后退休。不过，上周六她突然＂华丽转身＂，表示对梁振英不竞逐连任的决定感到非常意外，最新情况令她＂不得不重新考虑我自己的情况，但在这一刻我并未作出任何决定。＂

假如林郑月娥决定参选特首，她亦将要辞去政务司司长职务。

此外，前保安局局长，现任行政会议成员及立法会议员叶刘淑仪亦盛传本周将公布拟参选特首。另退休法官胡国兴为最早宣布拟参选特首的准候选人。

有意竞逐特首的人士，须获得不少于150名选举委员的有效提名，并在明年3月26日的特首选举单一轮投票中取得超过600张，即过半数选委的有效选票方可当选。而在上一届特首选举中，梁振英以略多于半数即689票，击败当时的竞选对手前政务司司长唐英年，当选香港特区第四任行政长官。（完）