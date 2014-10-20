梁振英称中央对港府处理“占中”充满信心

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透香港10月20日 - 香港特区行政长官梁振英周日称，中央政府完全掌握香港的情况，对他和特区政府处理“占中”充满信心。
梁振英在接受香港电视台访问时说，香港的透明度很高，中央政府和人大常委会都充分掌握香港的现况，并对事件十分关注。中央政府对他和特区政府能解决问题也充满信心。
他亦表示，外部势力向来都参与香港政治，今次“占中”也不例外。
梁振英称，目前已没有人能控制这场运动，连“占中”发起人也不能。他指问题解决需要时间，望能和平并圆满解决。
香港旺角地区周日凌晨连续第二晚爆发暴力冲突，加剧当局与示威者之间的僵局。
香港政务司司长林郑月娥周六宣布，学联代表与港府之间的会面将在周二进行，时间为两个小时，并且会现场直播。
学联等占领人士要求实现全面民主，并要求特首梁振英下台。此前北京在8月决定，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。（完）
(记者 赵红梅；审校 张喜良)
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。